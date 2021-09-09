‘‘اللي ما يقدرش عليه الزمالك يشكك فيه‘‘.. رد ناري من سيد عبد الحفيظ على سلب لقب نادي القرن من الأهلي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن سلب لقب نادي القرن من القلعة الحمراء، ينعكس على الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الفريق المنافس يزرع في نفوس الأجيال القادمة أن هذا اللقب التاريخي حقه على غير الحقيقة.

وأضاف عبدالحفيظ، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن كل المباريات التي احتاج الأهلي فيها الفوز على نادي الزمالك حقق هذا الأمر، مضيفا أن الذي لم يقدر الزمالك عليه، يشكك فيه كما يحاول أن يشكك في نجاح الأهلي.

وتابع مدير الكرة: "ليس من الممكن أن تسلبني حق من حقوقي وتطلق كلمة نادي القرن"، مستدركا أن الازمة في الأجيال القادمة في هذا الأمر وخاصة حين تقول إن هناك حقا أخذ مني فالأجيال القادمة تتربي على هذا الخطأ.