راتب خيالي.. تفاصيل عقد كيروش بعد تعيينه مديرا فنيا للفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش، مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفا لحسام البدري.

من جانبها، كشفت صحيفة "اليوم السابع" تفاصل عقد كيروش مع اتحاد الكرة، حيث يحصل المدرب البرتغالى وجهازه المعاون على 85 ألف دولار شهريًا، أي ما يعادل مليون و360 ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق على أن يتحمل كارلوس قيمة الضرائب التى ستخصم من راتبه.

كما تم الاتفاق على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف إقامة المدرب البرتغالى وجهازه المعاون والتى ستكون فى أحد الفنادق، لاسيما وإن مدرب الأحمال سيتواجد أثناء المعسكرات فقط، كما يتكفل الاتحاد بتوفير السيارة الخاصة بالسائق لكارلوس كيروش.

ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف تذاكر سفر وعودة الخواجة البرتغالى لمدة 4 سفريات فى السنة، والتى ستكون فى الأوقات الغير ملتزم خلالها المنتخب الوطنى بأى مباريات أو معسكرات.

ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا، أكد فيه أن كيروش سيكون هو المدير الفني الجديد لـ"الفراعنة".

وأكد الاتحاد في بيانه أن كيروش سيعاونه كل من ضياء السيد كمدرب عام، ومحمد شوقي كمدرب مساعد، بالإضافة إلى عصام الحضري كمدرب لحراس المرمى.

كما يضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل للاتحاد.

ويمتد العقد حتي نهائيات كأس العالم 2022، ويجدد تلقائياً حال التأهل للمونديال مع زيادة قدرها 10%، كما يتم فسخه تلقائيا أيضا حال الفشل في اقتناص بطاقة كأس العالم دون أحمال مالية على اتحاد الكرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، عقب التعادل مع الجابون 1-1.

ويعتبر كيروش من المدربين أصحاب الخبرات الواسعة، حيث يبلغ من العمر 68 عاما، وبدأ مسيرته التدريبية قبل 33 عاما، وتحديدا في 1988 مع منتخب البرتغال تحت 17 عاما.

ومن أبرز المحطات في مسيرة كيروش تدريب منتخبات الإمارات وجنوب أفريقيا وكولومبيا، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني والعمل كمساعد في مانشستر يونايتد الإنجليزي.