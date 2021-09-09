شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. محمد شوقي من المنتخب الأولمبى إلى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم محمد شوقي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، للعمل في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، والذي تم إسناد المهمة له خلفا لحسام البدري الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة بسبب النتائج المتذبذبة.

وعمل محمد شوقي مدربا في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب لفترة طويلة، كان آخرها المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن ينضم للجهاز الفني للمنتخب الأول في تشكيله الجديد، كما سبق وعمل في الجهاز الفني لفريق وادي دجلة.

ويعد محمد شوقي أحد اللاعبين المهمين فى خط الوسط مع الأهلى والمنتخب المصرى، فقد ساهم اللاعب فى فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا مرتين عامى 2006 و2008، وشارك مع الفراعنة فى بطولة كأس القارات عام 2009 بجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى أنه لعب مع منتخب الشباب الذى قدم أفضل العروض فى بطولة كأس العالم تحت 20 سنة فى الأرجنتين عام 2001 وتوج بالمركز الثالث بإنجاز لم يتحقق من قبل.

وعن مشوار شوقى مع الأهلى أضاف "فيفا" فى تقرير له "ساهم فى فوز الشياطين الحمر بلقب الدورى المصرى ثلاث مرات والكأس المحلى مرتين وكأس السوبر ثلاث مرات، والأهم دورى أبطال أفريقيا مرتين ومثلهما للسوبر الأفريقى، كما شاركه فى اللعب ببطولة كأس العالم للأندية مرتين وتوج بالميدالية البرونزية فى الثانية عام 2006، بالإضافة إلى أنه خاض عدد من التجارب الاحترافية مع ميدلزبره الإنجليزى وقيصرى سبور التركى.



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شوقى

بطولات محمد شوقي:

3 الدوري المصري

3 السوبر المصري

2 دوري أبطال إفريقيا

2 السوبر الإفريقي

برونزية كأس العالم للأندية

2 أمم أفريقيا