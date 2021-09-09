تعرف على أجندة الكرة المصرية فى الفترة المقبلة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، استئناف النشاط الكروى بعدما منحت الأندية إجازة حتى 21 سبتمبر الجارى بعد انتهاء بطولة الدورى موسم 2020/ 2021، والذى توج به نادى الزمالك للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.

ونجح فريق الزمالك في حصد لقب الدوري هذا الموسم بعدما احتل المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة بعدما خاض 34 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 61 هدفا وسكنت شباكه 21 هدفا.





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