شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: كيروش صاحب سيرة ذاتية قوية.. ورفضت مهمة تدريب الفراعنة احتراما لذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فينجادا، المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه رفض تدريب منتخب مصر بسبب احترامه لذاته وأن الاتفاق المسبق لقيادة اتحاد الكرة فقط، وأوضح فينجادا خلال تصريحات تليفزيونية أن البرتغالى كارلوس كيروش لديه سير ذاتية قوية بسبب المشاركة الدولية مع معظم منتخبات العالم وقيادة أكبر الأندية الأوروبية.

وأشار فينجادا إلى أنه عمل برفقة كيروش لمدة 10 سنوات فى قيادة منتخب البرتغال والبداية جاءت بمنتخب الشباب تحت 20 عاما، متمنيًا له التوفيق فى المرحلة المقبلة مع الفراعنة.

وكشف فينجادا أن البرتغالى كارلوس كيروش لديه خبرة كبيرة فى عالم التدريب ولم يحتاج الى المال ولكن بسبب العلاقة القوية التى تربط بينى وبين كيروش وافق على تدريب منتخب مصر.

وأوضح أن كيروش سوف يحافظ على النظام المتواجد داخل منتخب مصر حاليا لحين الانتهاء من مباريات ليبيا ثم يعمل على تطوير الاداء و الطريقة.

وأضاف فينجادا أن البرتغالى كارلوس كيروش سوف يعانى بسبب ضغط المباريات فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم وموقف اللاعبين المحترفين من القدوم الى معسكرات المنتخب الوطنى. وتابع أن لديه ثقة كبيرة فى عمل المدرب الجديد والاعتماد على اللاعب المحلى خلال المرحلة المقبلة.