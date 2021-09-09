شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: التعاقد مع حسام حسن لا علاقة له بمفاوضات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، أنه من الوارد قيد لاعب جديد خلال الفترة المقبلة لكن الأقرب أن القيد تم إغلاقه.

وأكد عبدالحفيظ فى تصريحات تليفزيوينية أن المارد الأحمر أجرى 5 صفقات جديدة خلال الموسم الجاري، معربا عن تفاؤله بالوافد الجديد مصطفى البدرى.

ونفى مدير الكرة بالنادي الأهلي شراء حسام حسن نكاية في الزمالك الذي نافس على الصفقة، مؤكدا أنه صفقة مهمة للأهلي وليس الهدف منه الاستحواذ من ناد آخر، مؤكدا: "في بعض الوقت تكون الصفقات جماهيرية، ولكن موضوع مفاوضات الزمالك معه لم تكن فى دماغنا".