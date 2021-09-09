شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 8/ 9/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 8/ 9/ 2021 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، تعيين كارلوس كيروش مديرًا فنينًا للمنتخب، وانتظام بيرسى تاو وكريم فؤاد وحسام حسن فى تدريبات الأهلى لأول مرة، وستاد السويس يستضيف مباراة الزمالك وأسوان فى الكأس.

اتحاد الكرة يقرر تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، ضياء السيد مدربًا عامًا، محمد شوقي مدربا، عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ننشر تفاصيل عقد كارلوس كيروش لتدريب المنتخب.. 85 ألف دولار الراتب بالضرائب

أصبح البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الوطنى خلفًا لحسام البدرى الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون بهدف لكل منهما فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويضم الجهاز الفنى لكيروش 3 أجانب "مدرب مساعد ومحلل أداء ومدرب أحمال" بجانب وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خزينة الأهلي بمبلغ 42 مليون جنيه قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه وكذلك قيمة التتويج بمباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

انتظام بيرسى تاو وكريم فؤاد وحسام حسن فى تدريبات الأهلى لأول مرة

انتظم لاعبو الأهلي المنضمون حديثًا إلى صفوف الفريق والعائدون من الإعارة في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

الأهلى يكشف موعد ظهور ميكيسونى فى التدريبات لأول مرة.. وراحة للدوليين حتى السبت

ينتظم لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، المنضم حديثًا من فريق سيمبا التنزانى فى التدريبات الجماعية للفريق غدًا الخميس.

ستاد السويس يستضيف مباراة الزمالك وأسوان فى الكأس

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بموعد وملعب مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر، وتقرر إقامة المباراة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

لاعبو الزمالك يحصلون على لقاح كورورنا .. صور

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري والعمال على لقاح فيروس كورونا ظهر اليوم الأربعاء باحد المستشفيات الخاصة في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والكابتن حسين السيد عضو اللجنة.

الزمالك يعلن آخر موعد لتسديد اشتراكات تجديد العضوية بدون غرامة

أعلنت إدارة نادي الزمالك أن آخر موعد لتسديد رسوم اشتراكات تجديد العضوية للسنة الجديدة يوم 30 سبتمبر الجاري، مؤكدة أنه بعد هذا التاريخ سيكون التسديد بالغرامة التي تعتمدها اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

غزل المحلة يرصد 20 ألف دولار راتبا شهريا للمدرب الأجنبى

رصد مسئولي نادى غزل المحلة مبلغ قدرة 20 الف دولار كحد أقصى للتعاقد مع مدرب أجنبى خلال الفترة الحالية عقب اعتذار مختار مختار عن قيادة الفريق المحلاوى .

تعطل أجهزة الـ "VAR" فى معسكر الحكام