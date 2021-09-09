شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: الزمالك فاز ببطولتى الدورى عام 94 و95 لأن الأهلى لم يشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الأحمر هو نادى القرن الحقيقى، حيث إن هذا اللقب يحصل عليه وفقا للبطولات التى يتم تحقيقها من دورى أبطال أفريقيا وكأس الكؤوس والكونفدرالية.

وأكد عبد الحفيظ، فى تصريحات تليفزيونية، أن البطولات التى حققها الزمالك موسمى ١٩٩٤ و١٩٩٥ حصل عليها بسبب عدم مشاركة الأهلى وفقا لقرار صالح سليم، ففاز الأبيض لأن الأهلى لم يشارك.

وقال مدير الكرة إن الفريق المنافس يزرع فى نفوس الأجيال القادمة أن لقب نادى القرن حقه على غير الحقيقة، مضيفا أن الزمالك لا يريد أن يعترف أن الأهلى أفضل فريق فى مصر وأفريقيا، وما لا يقدر عليه الزمالك يشكك فى نجاح الأهلى فيه وفى النهاية مبروك للزمالك على الدورى العام.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى والزمالك فى تاريخهما ما اجتمعا فى دور مجموعات أفريقيا وحصل الزمالك حتى على المركز الثانى، لذلك أطالب الزمالك عدم تصدير المظلومية بعد كل مباراة، وإذا كان هناك ظلم على المستوى المحلى فلن يكون على المستوى الأفريقى.