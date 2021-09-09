شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 8/ 9/ 2021 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، وجاء أبرز 7 منهم، تعيين كارلوس كيروش مديرًا فنينًا للمنتخب، وانتظام بيرسى تاو وكريم فؤاد وحسام حسن فى تدريبات الأهلى لأول مرة، وستاد السويس يستضيف مباراة الزمالك وأسوان فى الكأس.

اتحاد الكرة يقرر تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، ضياء السيد مدربًا عامًا، محمد شوقي مدربا، عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

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أصبح البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الوطنى خلفًا لحسام البدرى الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون بهدف لكل منهما فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويضم الجهاز الفنى لكيروش 3 أجانب "مدرب مساعد ومحلل أداء ومدرب أحمال" بجانب وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خزينة الأهلي بمبلغ 42 مليون جنيه قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه وكذلك قيمة التتويج بمباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

انتظام بيرسى تاو وكريم فؤاد وحسام حسن فى تدريبات الأهلى لأول مرة

انتظم لاعبو الأهلي المنضمون حديثًا إلى صفوف الفريق والعائدون من الإعارة في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ستاد السويس يستضيف مباراة الزمالك وأسوان فى الكأس

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بموعد وملعب مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر، وتقرر إقامة المباراة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

لاعبو الزمالك يحصلون على لقاح كورورنا .. صور

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري والعمال على لقاح فيروس كورونا ظهر اليوم الأربعاء باحد المستشفيات الخاصة في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والكابتن حسين السيد عضو اللجنة.

الزمالك يعلن آخر موعد لتسديد اشتراكات تجديد العضوية بدون غرامة