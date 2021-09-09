عبد الحفيظ: الأهلى يحسم مصير مروان محسن غدا.. وخماسية صن داونز عار

القاهرة - سامية سيد - روى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كواليس خسارة الأهلي من صن داونز بدوري أبطال أفريقيا بخماسية نظيفة، قائلا: "كابوس وكنا ممكن نخسر أكتر من كدة".

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "نتعلم من أخطائنا ولا نقدم مبررات، واجهنا صن داونز 10 مباريات ولم نخسر إلا في مباراة واحدة نعتبرها عارا لكن تعلمنا منها"، مضيفا: "على المستوى الأفريقي مش بنقبل الهواء على الأندية المصرية، وأحيانا خسارة الأندية المصرية في أفريقيا تكون دافعا لنا".

وشدد سيد عبد الحفيظ على احترام الاختصاصات داخل النادي الأهلي، قائلا: "عملت مع العديد من المدربين، هناك جزء متعلق باختصاصات المدرب، وأخرى متعلقة بالنادي، من بينها الأمور الانضباطية"، مؤكدا أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لا يتدخل في الأمور الفنية وتشكيل الفريق، كونها مسئولية المدرب فقط.

وأشاد عبد الحفيظ بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائلا: "حصل على بطولتين أفريقيتين متتاليتين وأعتقد أنه أمر لم يكرر من قبل".