شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرحب بـ كيروش: كل الدعم لك ويسعدنى أن أكون معك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن سعادته بتولى البرتغالى كارلوس كيروش، القيادة الفنية للمنتخب المصرى لكرة القدم، مؤكدا دعمه الكامل لـ"البروفيسير".

ونشر موسيمانى، عبر حسابه على تويتر، صورة جمعته عندما كان مديرا فنيا لفريق صن داونز، مع كيروش، صحبتها بتعليق: "البروفيسور كيروش.. سيرتك الذاتية تتحدث عنك، لديك دعمى الكامل ودائما يسعدنى أن أكون معك.. مرحبا بكم فى مصر".



موسيمانى

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، قرر فى اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول على النحو التالى:

البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا.

ضياء السيد مدربًا عامًا.

محمد شوقى مدربا.

عصام الحضرى مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإدارى والطبى والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.