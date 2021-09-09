شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: لن نتعاقد مع مهاجم أجنبى حال عودة النقاز وأوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على إمكانية التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقال المدرب: "في حالة إتمام التعاقد مع حمدي النقاز وعودة محمد أوناجم بعد انتهاء إعارته للوداد، لن يكون هناك مكان للاعب أجنبي جديد".

وقال المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "يحدث جديد كل يوم ونرغب في بناء فريق ينافس على كافة البطولات في الموسم المقبل".

وأكد كارتيرون أن إدارة النادى دخلت فى مفاوضات مكثفة مع المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، لحسم ملف تجديد عقده فى الفترة الحالية، قائلاً: "النادى قدم عرضًا جيدًا للاعب، وسينتظر عودته من المغرب لحسم المفاوضات، خاصة وأن بن شرقى لاعب مهم بصفوف الفريق الأبيض".

وكان مسئولو الزمالك قد قرروا عقد جلسة تفاوض جديدة مع المغربى أشرف بن شرقى خلال الفترة المقبلة، وتنتظر إدارة النادى عودة اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده للحديث معه حول زيادة قيمة الشرط الجزائى الذى يرغب اللاعب فى وضعه بعقده الجديد مع النادى وهو مليون دولار، وفقًا لرغبة اللاعب.

فيما ترغب إدارة الزمالك حال الموافقة على وضع شرط جزائي فى التعاقد أن تكون قيمته تفوق 2 مليون دولار، فى إطار المباحثات الدائرة بين الجانبين حول تجديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، خاصة أن إدارة النادى عرضت على اللاعب زيادة قيمة عقده إلى قيمة تصل إلى 2 مليون دولار فى الموسم الواحد، وسيتم الانتهاء من ذلك الملف فى الفترة المقبلة، حين عودة اللاعب إلى القاهرة.

ويعد بن شرقى من الركائز الأساسية بقلعة ميت عقبة وترغب الإدارة البيضاء فى التجديد له ولكن دون وضع شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل بسهولة حال تلقيه عرضًا مغريًا كما سيتم الحديث مع اللاعب حول تعديل رغبته فى ذلك البند الذى يرغب بن شرقى فى أن يكون مفعلاً بعد السنة الأولى من التعاقد الجديد بينما ترغب إدارة الزمالك أن يكون بعد السنة الثانية من التعاقد الجديد على أقل تقدير.