شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: كهربا مضربنيش لكن ضرب غيرى.. ولا أتدخل فى اختصاصات موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق مدرب كبير ولا أتدخل فى اختصاصاته، لأن كل فرد يعرف الدور الذى يقوم به فى الأهلي، مضيفا أن موسيمانى حقق 3 بطولات أفريقية فى مسيرته منها اثنان مع الأهلى وواحدة مع صن داونز.

وبشأن ما تردد عن أزمته مع محمود كهربا لاعب الفريق قال عبد الحفيظ إن كهربا لم يضربه لكنه ضرب غيره، لذلك فهى شائعة مضحكة، قائلا: "كهربا مضربنيش لكن ضرب غيرى"، مشيدا فى الوقت نفسه بقدرات اللاعب الفنية وأن لديه إمكانيات هائلة لم يقدمها حتى الآن، ولكن تم تغريمه مبلغ الـ200 ألف جنيه بسبب الرد غير اللائق عليه.

وأشار مدير الكرة بالأهلى فى تصريحات تليفزيونية أن هناك عدة عوامل أدت الى ضياع بطولة الدورى وعدم تحقيقها هذا الموسم، ولكن الأحمر قادر على العودة والتصدر فى الموسم الجديد، مؤكدا أن هناك أمور خارجة عن الإرادة وغير عادلة، ولم يكن هناك توفيق فى الإدارة التحكيمية.