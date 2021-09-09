شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: رمضان صبحى والسعيد لن يعودا للأهلى ولم نكن نعلم أن الدورى بـ200 بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن رمضان صبحى وعبد الله السعيد لاعبا الفريق السابقين بالإضافة إلى كوليبالى لن يعودوا إلى الفريق مرة أخرى، لأن من يخرج بطريقة لا يرضى بها الأهلى لا يعود مرة ثانية.

وكشف عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية أن الأهلى يصنع نجومية أى لاعب، وإكرامى وصبحى والسعيد لم يطلبوا العودة مرة أخرى للفريق.