شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: رمضان صبحى والسعيد لن يعودا للأهلى ولم نكن نعلم أن الدورى بـ200 بطولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن رمضان صبحى وعبد الله السعيد لاعبا الفريق السابقين بالإضافة إلى كوليبالى لن يعودوا إلى الفريق مرة أخرى، لأن من يخرج بطريقة لا يرضى بها الأهلى لا يعود مرة ثانية.
وكشف عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية أن الأهلى يصنع نجومية أى لاعب، وإكرامى وصبحى والسعيد لم يطلبوا العودة مرة أخرى للفريق.
وعلق سيد عبد الحفيظ على هدفه فى مرمى الترجى: "عايش عليه لحد دلوقتى، تحس إن الناس سابت كل حاجة ومش فاكرة غيره، عشان البطولة كانت عام 2001 بعد غياب طويل عن منصة التتويج الأفريقية"، متابعا: "كان حظنا وحش أمام أندية شمال أفريقيا، وهدفي أمام الترجي في 2001 كان الأول في تاريخ مواجهات الفريقين".
وأضاف: "ذكرى وصابر الرباعي سافرا معنا على الطائرة لإقامة حفلة لجمهور الترجي، كون الخسارة لم تكن متوقعة"، مشيرا إلى أن تونس ألغت إقامة المباريات على الملعب الذي شهد مباراة الأهلي والترجي الشهيرة بسبب تحطيم الجمهور للكافيهات عقب الخسارة من الأحمر".
وأضاف: "المسئولون عن المسابقة لم ينتبهوا إلى انضمام 7 لاعبين من الأهلي إلى المنتخب الأولمبي، ولم يكن هناك توفيق بالنسبة للإدارة التحكيمية في بعض المباريات بنسبة 90%"، وقال مازحا: "قالك عملنا هدف طلائع الجيش ثري جي، يعني هتستعماني يا هرم".
وأكمل: "احنا عندنا دم وكان فى أخطاء بسبب تركيزنا فى أفريقيا أكتر، ولم نكن نعلم أن الدوري بـ200 بطولة".