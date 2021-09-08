كيروش مدربا لمصر بمساعدة الحضري

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وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية في «فيس بوك» أمس «قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول، وضياء السيد مدربا عاما، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا للحراس».
وأضاف الاتحاد «من المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل».
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