شكرا لقرائتكم خبر وفد اليويفا يقف على «رأس أبوعبود» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ممثلون عن الاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وفدا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لمناقشة استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وذلك خلال زيارة الوفد الأوروبي لاستاد رأس أبوعبود، أحد الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات المونديال العام المقبل.

ضم الوفد الزائر أعضاء من مجموعة العمل المعنية بحقوق العمال في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وشهد اللقاء استعراض خطوات قطر في مجال رعاية العمال، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا خلال السنوات العشر الماضية في سبيل رعاية العمال وضمان حقوقهم طوال فترة عملهم في مشاريع المونديال وغيرها، حسبما أفادت اللجنة في بيان لها وزعته على وسائل الإعلام.

ومن بين هذه التدابير والإجراءات، برزت مبادرات الصحة والسلامة، وبرنامج سداد رسوم توظيف العمال، وسترات التبريد، وبرامج المحافظة على تغذية العمال، وغيرها من المبادرات والمشاريع في هذا المجال، حسبما أكد بيان اللجنة.

وقدم ممثلو الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث لمحة لأعضاء الوفد حول آخر مستجدات استعدادات قطر لتنظيم النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط والعالم العربي في 2022، كما رافقوا الوفد خلال زيارته إلى استاد رأس أبوعبود، أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، ومن المقرر افتتاحه خلال بطولة كأس العرب بالدوحة نهاية العام الحالي.

وشهدت الزيارة لقاءات بين وفد اليويفا وممثلين عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ووفد عن الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وآخر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.