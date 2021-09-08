اليابان لا تريد استضافة مونديال الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير إعلامي أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يعتزم التخلي عن تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في العام الحالي بسبب قلقه من استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الاتحاد قرر اتخاذ هذه الخطوة بسبب القيود الناجمة عن جائحة كورونا، وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الياباني يجري محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص هذا الموضوع. ومن المنتظر أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل بالنظام القديم (مشاركة 7 أندية).

وأوضحت (كيودو) أنه إلى جانب خطر زيادة أعداد الإصابات بكورونا، فقد لعب الجانب المالي دورا في هذا القرار، وذلك في ضوء التوقعات بأن أعداد الحضور الجماهيري ستكون مقيدة. ولا يزال من غير المحدد بعد متى وأين ستقام البطولة.

وكان الاتحاد الدولي قرر في نهاية العام الماضي إقامة البطولة في هذا العام بشكلها القديم، وذلك بعد أن كان مقررا بالأساس إقامة بطولة معدلة في الصين في صيف العام الحالي بمشاركة 24 فريقا.

وبسبب تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 وكأس كوبا أمريكا لمدة عام في ظل جائحة كورونا، فقد تم تأجيل هذه البطولة أيضا.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني هو الفائز بآخر نسخة من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بقطر في فبراير الماضي.