شكرا لقرائتكم خبر جريزمان لجماهير أتلتيكو: أنا عائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الفرنسي أنطوان جريزمان رسالة إلى جماهير أتلتيكو مدريد عقب العودة أمس إلى تدريبات الفريق، الذي عاد إليه بعقد إعارة من برشلونة

وذكر جريزمان في رسالته إلى الجماهير «أنا عائد»، وذلك بعدما سجل هدفين قاد بهما المنتخب الفرنسي إلى الفوز على نظيره الفنلندي 2 / 0 أمس الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وعاد جريزمان إلى صفوف أتلتيكو من جديد بعقد إعارة من برشلونة لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لمدة عام آخر.

ووجه جريزمان (30 عاما) رسالة للجماهير عبر الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد في تويتر ذكر فيها «مرحبا جماهير أتلتيكو، أنا عائد». وسجل جريزمان 133 هدفا في 257 مباراة خاضها خلال الفترة الأولى التي قضاها مع أتلتيكو مدريد بين عامي 2014 / 2019، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صفقة قيمتها 120 مليون يورو (124 مليون دولار).

وكان جريزمان ضمن قائمة أتلتيكو تحت قيادة المدير الفني دييجو سيميوني عندما توج الفريق بلقب الدوري الأوروبي عام 2018، وذلك بعد عامين من مساعدة الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.