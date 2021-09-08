النمسا تبقي المدرب رغم الكبوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد النمساوي لكرة القدم أن فرانكو فودا سيستمر في تدريب المنتخب، على الأقل في المباراتين المقبلتين للفريق في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، رغم نتائج الفريق المخيبة للآمال في التصفيات حتى الآن.

وخسر المنتخب النمساوي أمام نظيره الإسرائيلي 2 / 5 السبت الماضي ثم خسر على أرضه أمام نظيره الأسكتلندي 0 / 1 أمس الأول، لتحتل النمسا المركز الرابع في مجموعتها برصيد 7 نقاط فقط حصدتها خلال 6 مباريات. وقال رئيس الاتحاد النمساوي ليو فيندتنر «لا أقتنع بردود الفعل المتسرعة. علينا مراجعة الأمور بشكل واقعي وجاد ومتسق. يجب منح فرانكو فودا الفرصة لتصحيح الأمور مجددا».

ويلتقي المنتخب النمساوي في مباراته المقبلة بالتصفيات منتخب جزر فاروه في التاسع من أكتوبر ثم يلتقي منتخب الدنمارك بعدها بثلاثة أيام في كوبنهاجن.

وتشهد مواجهة الدنمارك اختبارا صعبا، حيث حقق المنتخب الدنماركي الفوز في جميع مبارياته الست التي خاضها حتى الآن في المجموعة السادسة.

ويتفوق المنتخب الدنماركي المتصدر بفارق 11 نقطة على المنتخب النمساوي، ويتأهل فقط المنتخب الفائز بصدارة المجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.