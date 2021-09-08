مولر: ساني يحتاج ثقة وتحفيزا

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وقال «ليروى يساعد الفريق بشكل هائل من خلال مهاراته. يحتاج ساني إلى ثقة تامة وتحفيز كبير».
كما أعرب عن اعتقاده بأنه سيعود بقوة للمشاركة مع فريقه بعد التعافي من الإصابة في العضلة الضامة.
وأوضح مولر (31 عاما) لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية أمس «أراقب الإصابة وتطور عملية التعافي من يوم لآخر. لا يبدو الأمر خطيرا، إنني بحال معنوية جيدة».
وحرمت الإصابة مولر من المشاركة مع المنتخب الألماني (مانشافت) خلال الجولة الدولية الحالية والتي تضمنت ثلاث مباريات للفريق بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 وآخرها مباراة أمس أمام مضيفه الأيسلندي.
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