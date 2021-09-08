سيأتي يوم وأترك منصبي.. أول رد من سيد عبد الحفيظ على أنباء رحيله عن الأهلي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشائعات المتداولة حول رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء.

وأضاف عبد الحفيظ، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "الحديث عن تركي لمنصبي وتركي للنادي الأهلي غير صحيح ويوجد هناك شائعات كثيرة حول النادي الأهلي".

وتابع سيد: "سيأتي يوم وأترك منصبي في النادي الأهلي ولا يوجد شخص يستمر في منصبه مدى الحياة".

وأكمل مدير الكرة:" في 2014 غبت عن النادي الأهلي عام ونصف، وممكن وجودك في بعض الأوقات يثير تساؤلات، وأنا بقالي 32 سنة في النادي والنادي جزء خاص بالرياضة وكرة القدم وجزء اجتماعي ".

وأكد عبد الحفيظ: "حياتي هي كرة القدم وأنا بحب اللى أنا بشتغله حاليا".