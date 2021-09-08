شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 8 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء الموافق 8 / 9 / 2021 العديد من الأخبار المهمة على رأسها انتظام بيرسى تاو وكريم فؤاد وحسام حسن وأحمد عبد القادر وعمار حمدى فى مران الأهلى استعدادا للموسم الجديد.
الأهلى يكشف موعد ظهور ميكيسونى فى التدريبات لأول مرة.. وراحة للدوليين حتى السبت
ينتظم لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، المنضم حديثًا من فريق سيمبا التنزانى فى التدريبات الجماعية للفريق غدًا الخميس.
انتظم لاعبو الأهلي المنضمون حديثًا إلى صفوف الفريق والعائدون من الإعارة في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلى، إن المحترف الكوبي «أنخيل هيرنانديز» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة اليد «رجال»، استعدادًا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر الظهور الاول لفريقها على استاد مختار التتش استعداداً للموسم الجديد، حيث حصل لاعبو المارد الأحمر باستثناء الدوليين على إجازة عقب نهاية مباراة أسوان بنهاية بطولة الدوري فى 27 أغسطس الماضى لالتقاط الأنفاس.
أنهى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب والعائد من رحلة إعارة إلى سموحة في الموسم الماضية إجراءات إعارته إلى فريق فيوتشر اف سي لمدة موسم، على أن ينضم لصفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز مع انطلاقة الموسم الجديد.
مصدر بالأهلي: رفضنا عرض جالاتا سراي لشراء ديانج.. والأرقام المعلنة غير صحيحة
كشف مصدر بالنادي الأهلي أنه تم رفض العرض المقدم من نادي جالاتا سراي التركي لشراء خدمات المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في الدوري التركي في الثانية عشر منتصف الليلة، وتم غلق المفاوضات مع النادي التركي.
تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.
رغم استقرار الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على رحيل النيجيري جونيور أجايى عن الفريق بالموسم الجديد،إلا أن الامور بين النادى واللاعب "محلك سر" بسبب تفاصيل فسخ العقد بين الطرفين وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..
تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بتحديد موعد لقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.
أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خزينة الأهلي بمبلغ 42 مليون جنيه قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه وكذلك قيمة التتويج بمباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.
يدرس الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى فكرة خوض معسكر مغلق بالاسكندرية للإستعداد للموسم الجديد ، حيث يبدأ في السادسة مساء اليوم الأربعاء المارد الاحمر أولى تدريباته على استاد مختار التتش استعداداً للموسم الجديد، حيث حصل لاعبو المارد الأحمر باستثناء الدوليين على إجازة عقب نهاية مباراة أسوان بنهاية بطولة الدوري فى 27 أغسطس الماضى لالتقاط الأنفاس.