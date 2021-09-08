شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 8 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء الموافق 8 / 9 / 2021 العديد من الأخبار المهمة على رأسها انتظام بيرسى تاو وكريم فؤاد وحسام حسن وأحمد عبد القادر وعمار حمدى فى مران الأهلى استعدادا للموسم الجديد.

الأهلى يكشف موعد ظهور ميكيسونى فى التدريبات لأول مرة.. وراحة للدوليين حتى السبت

ينتظم لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، المنضم حديثًا من فريق سيمبا التنزانى فى التدريبات الجماعية للفريق غدًا الخميس. انتظم لاعبو الأهلي المنضمون حديثًا إلى صفوف الفريق والعائدون من الإعارة في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلى، إن المحترف الكوبي «أنخيل هيرنانديز» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة اليد «رجال»، استعدادًا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك. نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر الظهور الاول لفريقها على استاد مختار التتش استعداداً للموسم الجديد، حيث حصل لاعبو المارد الأحمر باستثناء الدوليين على إجازة عقب نهاية مباراة أسوان بنهاية بطولة الدوري فى 27 أغسطس الماضى لالتقاط الأنفاس. أنهى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب والعائد من رحلة إعارة إلى سموحة في الموسم الماضية إجراءات إعارته إلى فريق فيوتشر اف سي لمدة موسم، على أن ينضم لصفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز مع انطلاقة الموسم الجديد. إعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلى إلى فيوتشر شاهد.. الظهور الأول للأهلى فى التتش استعداداً للموسم الجديد هيرنانديز يشارك في تدريبات «رجال يد الأهلي» استعدادًا للسوبر الإفريقي انتظام بيرسى تاو وكريم فؤاد وحسام حسن فى تدريبات الأهلى لأول مرة

مصدر بالأهلي: رفضنا عرض جالاتا سراي لشراء ديانج.. والأرقام المعلنة غير صحيحة