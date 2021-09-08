شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع المهاجم الأنجولى مابولولو لمدة ثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولى لمدة 3 سنوات.

وشارك صاحب الـ29 عاما مع أول أغسطس الأنجولى في بطولة دورى أبطال إفريقيا فى آخر موسمين سجل خلالهم 4 أهداف.

وحرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى مركز المهاجم الصريح، والذى وقع على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب إشادة الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير الكرة بقدراته الفنية والبدنية، بأنه سيكون إضافة قوية لخط هجوم زعيم الثغر كهداف متميز، حيث شارك "مابولولو" مع منتخب بلاده أنجولا فى "9" مباريات، سجل خلالها 4 أهداف دولية.

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتى أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى والدكتور محمد عنان طبيب الفريق.