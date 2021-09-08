شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 8 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 8 / 9 / 2021 العديد من الأخبار المهمة على رأسها أن استاد السويس سيستضيف مواججة الزمالك مع أسوان فى دور نصف نهائى كأس مصر يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل.
الزمالك يواصل إجراءات فصل الأبناء للحصول على عضوية مستقلة
أعلنت إدارة نادي الزمالك بأن العمل مستمر داخل إدارة الاشتراكات بخصوص إنهاء إجراءات فصل الأبناء وفقا للقرار الأخير الصادر من اللجنة التي تدير نادي الزمالك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية.
طبيب الزمالك: الحصول على لقاح كورونا بسبب الارتباطات الإفريقية
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري على لقاح فيروس كورونا من جرعة واحدة فقط.
قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد حصولهم على لقاح كورونا ظهر اليوم بأحد المستشفيات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
زى النهاردة.. الزمالك يهزم بيراميدز بثلاثية ويتوج بطلا لكأس مصر
فى مثل هذا اليوم 8 سبتمبر 2019 نجح الزمالك فى التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين فى تاريخه والثانية على التوالى، والسادسة فى آخر 10 سنوات ليواصل الضعط على الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب 37 مرة، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب.
الغندور: عبد الله السعيد لن يلعب للزمالك بسبب طلب بيراميدز 30 مليون جنيه
كشف الاعلامى خالد الغندور كواليس الجلسة التى جمعت مسئولى الزمالك ونظرائهم فى بيراميدز للتعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الفريق السماوى.
تلقي محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك عرضين من أندية سموحة ووأحد الاندية الصاعدة للممتاز للانتقال الي احدهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة ان اللاعب طلب الرحيل من الزمالك لعدم المشاركة بانتظام في مباريات الموسم الماضي.
تدرس إدارة نادي الزمالك إعارة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق لأي نادي في الموسم المقبل لحين تهدئة الأجواء بينه وبين كارتيرون المدير الفني للفريق ، رافضين تماما فكرة الاستغناء عنه نهائيا خاصة انه أحد كباتن الفريق.