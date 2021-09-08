أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 8 / 9 / 2021

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد حصولهم على لقاح كورونا ظهر اليوم بأحد المستشفيات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

زى النهاردة.. الزمالك يهزم بيراميدز بثلاثية ويتوج بطلا لكأس مصر

فى مثل هذا اليوم 8 سبتمبر 2019 نجح الزمالك فى التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين فى تاريخه والثانية على التوالى، والسادسة فى آخر 10 سنوات ليواصل الضعط على الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب 37 مرة، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب.

الغندور: عبد الله السعيد لن يلعب للزمالك بسبب طلب بيراميدز 30 مليون جنيه

كشف الاعلامى خالد الغندور كواليس الجلسة التى جمعت مسئولى الزمالك ونظرائهم فى بيراميدز للتعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الفريق السماوى. تلقي محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك عرضين من أندية سموحة ووأحد الاندية الصاعدة للممتاز للانتقال الي احدهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة ان اللاعب طلب الرحيل من الزمالك لعدم المشاركة بانتظام في مباريات الموسم الماضي. محمود عبد العزيز يتلقي عرضين للرحيل عن الزمالك