شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: التحكيم ظلم الأهلى فى 4 مباريات.. وتصريح حذف رقم جريشة مقصود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن هناك عدة عوامل أدت الى ضياع بطولة الدورى وعدم تحقيقها هذا الموسم ، ولكن الأحمر قادر على العودة والتصدر فى الموسم الجديد.

وقال عبد الحفيظ انه كان هناك امور خارجة عن الارادة وغير عادلة ، لا اريد ان اقول ظلم لكن لم يكن هناك توفيق فى الإدارة التحكيمية.

واشار إلى أن الاهلى فقد بطولة كانت فى المتداول واعتدنا عليها وهى الدورى ، قائلا": بطولتنا وبتاعتنا " ، ولكن أمور كثيرة منها اهتمامنا بافريقيا ، والاخفاق فى بعض التحضيرات .

وعن التحكيم قال ان جهاد جرشة ظلم الأهلى فى 4 مباريات محلية منها مباراة بيراميدز، وطارق مجدى أضاع على الاهلى ركلات جزاء ولكن لا اشكك فى التحكيم المصرى واتمنى ان يكون هناك مراجعة فى هذه الامور ومعالجة للاخطاء

وحالة تكرار اخطاء التحكيم مثل الموسم الماضى سيخسر الاهلى البطولة مرة أخرى.

وكان النادي الأهلي تلقى خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لمواجهة الأهلي أمام انبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

كما اكد اتحاد الكرة في خطابه علي أن الأهلي حال تخطيه عقبة انبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ 8 يوم 29 من الشهر الجاري علي ستاد السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.