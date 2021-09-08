شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موعد ظهور ميكيسونى فى التدريبات لأول مرة.. وراحة للدوليين حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، المنضم حديثًا من فريق سيمبا التنزانى فى التدريبات الجماعية للفريق غدًا الخميس.

ويصل ميكيسونى إلى القاهرة مساء اليوم، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما قرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، منح راحة إضافية لمجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق حتى يوم السبت 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد مشاركتهم في معسكر المنتحب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

وتضم قائمة لاعبى الأهلى المشاركين مع المنتخب الوطني كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي استمر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك ألقى محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.