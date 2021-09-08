شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة فريق يد الأهلى قبل السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى عن سلبية مسحة اللاعبين و الجهاز الفنى الخاصة بمباراة السوبر الأفريقى المحدد له يوم الجمعة المقبل بين الأهلى والزمالك على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، استجابة للجهات الأمنية.

واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد على تعيين طاقم حكام تونسى مكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتقرر أن يكون تدريب فريق الأهلى على صالة حسن مصطفى من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء الخميس المقبل، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع مساء نفس اليوم.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.