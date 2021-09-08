شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يبدأ مشواره مع الأهلى بـ"لوك" جديد بقص شعره وضفائره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم الجنوب إفريقى بيرسى تاو، المنضم حديثا إلى النادى الأهلى قادما من برايتون الإنجليزى، يريد أن يبدأ مشواره مع القلعة الحمراء بـ"لوك جديد" متماشيا مع المرحلة الجديدة من مسيرته الكروية.



بيرسى تاو

بيرسى تاو، ظهر فى المران الأول له مع فريق الأهلى، وقد قص شعره وضفائره التى اعتاد الظهور بها خلال الفترة الأخيرة، وأيضا "شنبه"، وكأنه يريد أن يوصل رسالة "لوك جديد فى مشوار جديد مع المارد الأحمر".

واستأنف الأهلى تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدورى الممتاز الموسم الماضى.

وقبل انطلاق مران الأهلى عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، أعقبه محاضرة نظرية لمدة 15 دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وبعد ذلك قاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التى يخوضها الأهلى استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصرى.

وبدأ الأهلى استعداداته اليوم للقاء السوبر المحلى لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالى على استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء.