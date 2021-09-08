شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: ننتظر عودة بن شرقى لحسم تجديد تعاقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، أن إدارة النادى دخلت فى مفاوضات مكثفة مع المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، لحسم ملف تجديد عقده فى الفترة الحالية، قائلاً فى تصريحات خاصة للموقع الرسمى للزمالك: "النادى قدم عرضًا جيدًا للاعب، وسينتظر عودته من المغرب لحسم المفاوضات، خاصة وأن بن شرقى لاعب مهم بصفوف الفريق الأبيض".

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام أسوان، المقرر إقامتها فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، والمحدد لها يوم 2 أكتوبر المقبل، على ستاد السويس الجديد.

وكان مسئولى الزمالك قد قرروا عقد جلسة تفاوض جديدة مع المغربى أشرف بن شرقى خلال الفترة المقبلة، وتنتظر إدارة النادى عودة اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده للحديث معه حول زيادة قيمة الشرط الجزائى الذى يرغب اللاعب فى وضعه بعقده الجديد مع النادى وهو مليون دولار، وفقًا لرغبة اللاعب.

فيما ترغب إدارة الزمالك حال الموافقة على وضع شرط جزائي فى التعاقد أن تكون قيمته تفوق 2 مليون دولار، فى إطار المباحثات الدائرة بين الجانبين حول تجديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، خاصة أن إدارة النادى عرضت على اللاعب زيادة قيمة عقده إلى قيمة تصل إلى 2 مليون دولار فى الموسم الواحد، وسيتم الانتهاء من ذلك الملف فى الفترة المقبلة، حين عودة اللاعب إلى القاهرة.

ويعد بن شرقى من الركائز الأساسية بقلعة ميت عقبة وترغب الإدارة البيضاء فى التجديد له ولكن دون وضع شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل بسهولة حال تلقيه عرضًا مغريًا كما سيتم الحديث مع اللاعب حول تعديل رغبته فى ذلك البند الذى يرغب بن شرقى فى أن يكون مفعلاً بعد السنة الأولى من التعاقد الجديد بينما ترغب إدارة الزمالك أن يكون بعد السنة الثانية من التعاقد الجديد على أقل تقدير.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.