شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيله عن النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى ان المارد الأحمر فقد بطولة الدورى لكنه حقق 6 بطولات اخرى ، بسبب التركيز على بطولة أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتي، أنه انه لم يرحل عن الأهلى وان حدث ورحل فهى سنة الحياة وقد يحدث فى اى وقت ولكنه لم يحدث فى الوقت الحالى قائلا ": محدش مخلد فيها ولا حد بيشتري الكرسى اللى هنقعد عليه، سنة الحياة وممكن تحصل في اى وقت لكن لم تحدث فى الوقت الحالي".

واضاف عبد الحفيظ انه من الوارد إطلاق الشائعات بهدف ضرب استقرار الاهلى فى ظل البطولات التى يحققها وحالة الاستقرار السائدة

وتلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لمواجهة الأهلي أمام انبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

كما اكد اتحاد الكرة في خطابه علي أن الأهلي حال تخطيه عقبة انبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ 8 يوم 29 من الشهر الجاري علي ستاد السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.