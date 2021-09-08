شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 8/ 9/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، تعيين كارلوس كيروش مديرًا فنينًا للمنتخب، وانتظام بيرسى تاو وكريم فؤاد وحسام حسن فى تدريبات الأهلى لأول مرة، وستاد السويس يستضيف مباراة الزمالك وأسوان فى الكأس.

اتحاد الكرة يقرر تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب

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انتظام بيرسى تاو وكريم فؤاد وحسام حسن فى تدريبات الأهلى لأول مرة

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