شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام بيرسى تاو وكريم فؤاد وحسام حسن فى تدريبات الأهلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم لاعبو الأهلي المنضمون حديثًا إلى صفوف الفريق والعائدون من الإعارة في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك في التدريبات الجماعية كل من: كريم فؤاد وحسام حسن وبيرسي تاو المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق والثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر العائدين من الإعارة.

وحرص لاعبو الأهلي على استقبال زملائهم الجدد في صفوف الفريق والترحيب بهم قبل انطلاق المران.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، أعقبه محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وبعد ذلك قاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.