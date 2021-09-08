شكرا لقرائتكم خبر عن العربى بدر ينتظم فى تدريبات الاهلى بعد انتهاء اعارته من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم العربى بدر لاعب النادى الاهلى فى تدريبات المارد الاحمر اليوم عقب انتهاء اعارته من صفوف الجونة ، وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل، في بداية فقرات المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين في بداية المران، وذلك ضمن فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري.

واستأنف الفريق الأول تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

كان نادى الجونة تمكن من الحصول على خدمات العربي بدر لاعب وسط النادى الأهلى، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة السابعة مساء، كما يستعد الفريق لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.