شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: ندرس موقف المعارين فى ظل احتياجات الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، عن ملف اللاعبين المعارين من القلعة البيضاء، فى الموسم المقبل، قائلاً: "كل المعارين أدوا بشكل جيد وندرس موقفهم جيدًا خلال هذه الفترة فى ظل الاحتياجات الخاصة بالفريق".

وأضاف كارتيرون فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، أن كريم بامبو كان أحد أبرز اللاعبين المعارين فى الموسم الماضى وتمت الموافقة على رحيله لوجود بدائل له داخل الفريق.

وفيما يخص اللاعب الايفوارى رزاق سيسيه، المعار إلى الاتحاد السكندرى، أكد كارتيرون أن اللاعب أمامه شهور للعودة للعب فى ظل إصابته الأخيرة والفريق يحتاج للاعب الجاهز حاليا وستتم متابعة حالة سيسيه خلال هذه الفترة وعقد جلسه معه لتحديد موقفه.

وكان مسئولى نادى الزمالك، أرسلوا تأشيرة العودة إلى القاهرة، للإيفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق المنتهى إعارته إلى الاتحاد السكندرى، للعودة إلى القاهرة، خلال الفترة الحالية، من أجل الوقوف على حالته الطبية بعد العملية التى أجراها فى الركبة لتحديد مصيره خاصة مع نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، حيث يمتلك اللاعب عرضًا من الاتحاد السكندرى لضمه من الزمالك إلى جانب بعض العروض الخارجية وستناقش إدارة الأبيض معه مستقبله، خاصة فى ظل صعوبة قيده بالموسم المقبل لازدحام قائمة الأجانب بالفريق.

وتألق سيسيه مع الاتحاد السكندرى، وكان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الزمالك بشكل نهائى فى الموسم المقبل، إلا أن العملية التى أجراها فى الركبة أدت إلى استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول عودة المغربى محمد أوناجم المنتهى إعارته للوداد المغربى مع تأجيل إعادة سيسيه، وستناقش الإدارة البيضاء تلك المسألة معه بشكل نهائى فور عودته خاصة بعد التواصل الذى تم معه فى الفترة الماضية لإعادته مرة أخرى إلى القاهرة بعد الإجازة التى قضاها طوال الفترة الماضية فى بلاده.

شارك رزاق سيسيه مع الاتحاد السكندرى فى 104 مباراة سجل خلالهم 26 هدفًا وصنع 14 هدفًا، فيما حصل على 5 إنذارات، وشارك مع أسوان فى 17 مباراة أحرز خلالهم هدفًا وصنع هدفين، وشارك مع الزمالك فى 5 مباريات.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.