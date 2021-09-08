شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل عقد كارلوس كيروش لتدريب المنتخب.. 85 ألف دولار الراتب بالضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الوطنى خلفًا لحسام البدرى الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون بهدف لكل منهما فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويضم الجهاز الفنى لكيروش 3 أجانب "مدرب مساعد ومحلل أداء ومدرب أحمال" بجانب وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ويكشف ”الخليج 365” تفاصل عقد كارلوس كيروش مع اتحاد الكرة، حيث يحصل المدرب البرتغالى وجهازه المعاون على 85 ألف دولار شهريًا، وتم الاتفاق على أن يتحمل كارلوس قيمة الضرائب التى ستخصم من راتبه.

كما تم الاتفاق على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف إقامة المدرب البرتغالى وجهازه المعاون والتى ستكون فى أحد الفنادق، لاسيما وإن مدرب الأحمال سيتواجد أثناء المعسكرات فقط، كما يتكفل الاتحاد بتوفير السيارة الخاصة بالسائق لكارلوس كيروش.

ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف تذاكر سفر وعودة الخواجة البرتغالى لمدة 4 سفريات فى السنة، والتى ستكون فى الأوقات الغير ملتزم خلالها المنتخب الوطنى بأى مباريات أو معسكرات.

ومن المقرر أن يصل كيروش يوم الأحد أو الاثنين المقبلين من أجل توقيع العقد رسميًا مع اتحاد الكرة، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.