شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل إجراءات فصل الأبناء للحصول على عضوية مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي الزمالك بأن العمل مستمر داخل إدارة الاشتراكات بخصوص إنهاء إجراءات فصل الأبناء وفقا للقرار الأخير الصادر من اللجنة التي تدير نادي الزمالك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

وطالبت إدارة النادي من الأعضاء ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات فصل الأبناء (من 21 إلى 25 سنة) للحصول على العضوية المستقلة.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك أن آخر موعد لتسديد رسوم اشتراكات تجديد العضوية للسنة الجديدة يوم 30 سبتمبر الجاري، مؤكدة أنه بعد هذا التاريخ سيكون التسديد بالغرامة التي تعتمدها اللجنة المكلفة بإدارة النادي. يذكر أنه تم فتح باب تسديد رسوم الاشتراكات بدء من شهر يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر الجاري بدون غرامات.

فى سياق أخر، تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بموعد وملعب مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر، وتقرر إقامة المباراة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتضمن الخطاب المرسل لنادي الزمالك التأكيد على لعب وقت إضافي في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، وفي حالة استمرار التعادل في الوقت الإضافي سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم بعد الحصول على لقاح كورونا، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس بصورة طبيعية بعد الحصول على راحة اليوم، وكان الزمالك قد استأنف تدريباته يوم الأحد الماضي بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب نهاية مسابقة الدوري الممتاز.