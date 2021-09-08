شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن توقيع برتوكول تعاون بين سموحة وأهلى جدة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن توقيع برتوكول تعاون بين ناديى سموحة الرياضى الاجتماعى وأهلى جدة السعودى.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "عاجل وهام جدا.. تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين نادى سموحة الرياضى الآجتماعى المصرى ونادى اهلى جدة السعودى".

ومن ناحية أخرى حرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الكابتن أحمد سامى، وذلك عقب العودة من الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب انتهاء مسابقة الدورى.

وقال "عامر" للجهاز الفنى واللاعبين: "سعداء بما تقدمونه من مستوى راق، وتشريف كرة القدم بنادى سموحة"، وأشاد بالقيادة الفنية للكابتن أحمد سامى.

وطالب "عامر" نجوم الموج الازرق بضرورة المضى قدماً فى طريق النجاح، والسعى دائماً نحو تحقيق طموحات أعضاء ومحبى النادى، مؤكداً أن الجميع يقف مع الفريق من أجل الوصول للمراد وتحقيق الطموحات المرجوة.

من جانبه قال أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، أن حضور المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادى، المران الأول بعد العودة من الراحة له الأثر الفاعل والطيب فى تحفيز اللاعبين، ورفع الروح المعنوية لهم.