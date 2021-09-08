عبدالحفيظ: 3 أسباب لخسارة الدوري.. ولن نقبل تكرار ضغط الموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عدّد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أسباب خسارة الفريق الأحمر لبطولة الدوري الموسم الماضي لصالح منافسه الزمالك.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن النادي اهتم ببطولة دوري أبطال أفريقيا أكثر من الاهتمام ببطولة الدوري، وحدوث بعض الأخطاء الفنية، بالإضافة للضغط الكبير الذي تعرض له الفريق طوال الموسم.

وأضاف عبدالحفيظ: "مستحيل نقبل تكرار ما حدث الموسم الماضي باللعب بنفس الشكل المضغوط.. لعبنا 16 مباراة كل 48 ساعة".

وأكمل مدير الكرة بالأهلي: "لعبنا 7 بطولات وخسرنا واحدة فقط، نشعر بالحزن على خسارة الدوري، لكن هناك العديد من الأسباب البعض منها نتحمل مسئوليته".

وتحدث عبدالحفيظ عن الأخطاء التحكيمية التي أدت لخسارة الفريق نقاط، أبرزها هدف الأهلي أمام الجيش الذي لم يحتسب بداعي عدم تخطي الكرة خط المرمى.

واستدرك: "لا أشكك في ذمة أي حكم.. الحكام المصريين من أفضل الحكام أفريقيا.. رأيت جهاد جريشة على ملعب مازيمبي كيف أدار المباراة هناك بمنتهى الكفاءة رغم صعوبة أجواء الملعب".