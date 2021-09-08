"بسبب التجاوزات".. عبد الحفيظ يعلن التراجع عن تهنئة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أنهم تراجعوا عن تهنئة الزمالك بالفوز بالدوري عقب مباراة الجونة، بعد عملهم بتجاوز اللاعبين والجماهير في حق الأهلي، وعدم استكار إدارة الزمالك للأمر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "الخطيب كان يجهز كلمة لتهنئة نادي الزمالك على الفوز بالدوري عقب مباراة الجونة، لكن فوجئنا ببعض اللاعبين يوجهون سباب للأهلي مع الجماهير".

وتابع: "على الخلاف، عقب الفوز بدوري أبطال إفريقيا وحدث موقف من فرد في قناة الأهلي، الخطيب كان غاضبًا تماما، وقال أنه هذا سيفسد احتفال الفريق بالبطولة ويجب التراجع عن ذلك

وأضاف: "طلبنا تحقيق فوري من قناة الأهلي ومسئوليها، وعلى العكس عقب مباراة الجونة بعدما كان هناك خطاب تهنئة يعد من أجل نادي الزمالك تراجعنا بسبب عدم استنكار الزمالك للسلوك الذي قام بها بعض اللاعبين وتجاوز في حق الأهلي وجماهيره".

وحقق الزمالك لقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما حصل على 80 نقطة واحتل المركز الأول، وفي الجانب الأخر جمع الأهلي 76 نقطة.