مران الأهلي.. جلسة موسيماني مع اللاعبين.. وانتظام الجدد والعائدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

واصل فريق الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته في مقره بالجزيرة؛ استعدادًا للمباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 حيث سيواجه نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وعقد المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي استمر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك ألقى محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين، ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

وشهد المران انتظام لاعبو الفريق المنضمون حديثًا إلى صفوف الفريق والعائدون من الإعارة انتظموا في التدريبات الجماعية للفريق، التي أُقيمت مساء اليوم فشارك كلًا من: كريم فؤاد وحسام حسن وبيرسي تاو المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق والثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر العائدين من الإعارة.

وحرص لاعبو الأهلي على استقبال زملائهم الجدد في صفوف الفريق والترحيب بهم قبل انطلاق المران.

وخاض الفريق جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل، في بداية فقرات المران الجماعي.

وقرر موسيماني، منح راحة إضافية لمجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق حتى يوم السبت ١١ من شهر سبتمبر الجاري، بعد مشاركتهم في معسكر المنتحب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي المشاركين مع المنتخب الوطني كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن.