مصدر لمصراوي: توقف المفاوضات بين الأهلي وجالاتا سراي لضم ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن المفاوضات مع جالاتا سراي التركي بشأن حصوله علي خدمات المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، قد توقفت.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المفاوضات توقفت فعلياً خاصة أن عرض النادي التركي لم يصل إلي ما يتناسب مع إمكانيات اللاعب وقدر الأهلي.

وأضاف أن العرض الأخير هو 5.5 مليون دولار منها مليون ونصف المليون دولار، نظير الإعارة لمدة موسم مع وجود بند التعاقد النهائي بعده مقابل 4 ملايين دولار.

وأوضح أن المفاوضات توقفت خاصة أن جالاتا سراي لم يرفع قيمة عرضه لتناسب مع قدر وإمكانيات اللاعب واسم النادي.