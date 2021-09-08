كارتيرون يجيب.. لماذا وافق على رحيل كريم بامبو عن الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن أسباب موافقته على رحيل كريم بامبو لاعب الفريق الذي كان معاراً خلال الموسم الماضي إلى البنك الأهلي.

كارتيرون قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي :"كريم بامبو كان أحد أبزر اللاعبين المعارين خلال الموسم الماضي، لكننا وافقنا على رحيله لامتلاك الفريق العديد من البدائل في مركزه".

ورحل بامبو إلى صفوف البنك الأهلي بعد أن نجح في قيادة الفريق نحو البقاء في الدوري الممتاز في موسمه الأول بين الكبار.

وأنهى كارتيرون :"ندرس موقف كل اللاعبين المعارين خلال الوقت الحالي، وسنستعيد اللاعب الذي يحتاج إليه الفريق، أما عن رزاق سيسيه، فهو بحاجة لأشهر قبل العودة للملاعب، وسنتابع حالته لتحديد موقفه".