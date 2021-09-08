الخميس.. ميكيسوني ينتظم في تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي، انتظام المحترف الموزمبيقي في صفوفه، ميكيسوني، في التدريبات الجماعية لفريقه يوم غد الخميس.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن ميكيسوني سيصل القاهرة مساء اليوم على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي، إتمام تعاقده رسميًا مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة.