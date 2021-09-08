كيروش بعيون صحفيي البرتغال: دفاعي.. وتخصص منتخبات.. وهذا سر إعجاب فيرجسون به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش من أجل تولي تدريب المنتخب المصري واستكمال مشوار تصفيات كأس العالم (قطر 2022) إضافة إلى بطولة أمم إفريقيا يناير المقبل.

وبحثًا عن نظرة مقربة فيما يتعلق بالمدرب البرتغالي المخضرم، يتحدث الخليج 365 مع وسائل الإعلام البرتغالية للتعرف عن قرب على صاحب الـ68 عامًا.

ويقول بيدرو كاديمبا الصحفي في "أبولا" البرتغالية: "كارلوس كيروش هو الأب لنجاح الكرة البرتغالية بفضل جيل منتخب الشباب تحت 21 عامًا الذي تولى تدريبه من 1989 وحتى 1991، وكان يساعده في ذلك المشوار أيضًا نيلو فينجادا".

وتابع: "هو منظم جيد لكرة القدم، يفكر في كل الأشياء بداية من القاع إلى السطح، ولديه العديد من أدوات التطوير التي تهدف إلى تطوير اللاعبين على كافة المستويات ليصل إلى فريق مترابط داخل الملعب".

وأضاف: "لم يتمكن بشكل ما من الوصول إلى النجاح على مستوى الأندية خلال تجاربه المختلفة على مدار السنوات".

أما عن المشكلة التي تواجه كيروش، قال الصحفي البرتغالي: "هو يفتقد إمكانية التأقلم مع الظروف المتغيرة، لقد تحول من كونه شخصية توافقية حتى أصبح شخصًا لديه صورة أكثر إثارة للجدل، ومتفاعل للغاية مع النقد".

ثم أوضح آلية تعامله مع كرة القدم، وأسلوبه في إدارة الفريق، قائلًا: "منظوره لكل الكرة يعتمد في الأساس على الحذر والأداء الدفاعي".

تحدث لويس ماجالهايس الصحفي في ريكورد البرتغالي، قائلًا: "ربما يكون كارلوس كيروش إضافة كبيرة لمنتخب مصر، ويحدث توافق بين ما يتميز به كمدرب، وقدرات اللاعبين في مصر".

وأردف :"هو مدرب صاحب خبرة كبيرة للغاية ويمتلك معرفة عالية مع العمل في المنتخبات، ومؤخرًا نجح مع المنتخب الإيراني، ثم خاض تجربة مع كولومبيا، وبفضل خلفيته الأكاديمية المتعلقة بالتربية البدنية، يستطيع أن يطور الكثير في هذا الاختصاص".

واستطرد: "ميزته الرئيسية خلال تجاربه السابقة هي الإعداد البدني الجيد للغاية، والعمل على وضع خطة التدريبات، وهذا كان السبب الرئيسي لاعجاب السير أليكس فيرجسون به".

واختتم قائلًا: "أنا أقول أنه ربما ليس الأفضل في التعامل مع غرفة خلع الملابس القوية (اللاعبين أصحاب القيمة العالية)، لكن الفرق تحصل على نتائج جيد، أعتقد أن مصر قامت باختيار جيد وسيحب الناس عمله، لاعبو مصر جيدون ويمكنه تقديم بعض الأساليب الجديدة مع مدرسته في التدريب."

وينتظر كيروش أكتوبر المقبل من أجل بداية مشواره مع منتخب مصر حيث سيلعب مباراتين أمام ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم، قبل أن يكمل في نوفمبر مرحلة المجموعات، ثم سيكون هناك بطولة أمم إفريقيا بداية من يناير المقبل.