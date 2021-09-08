تعرف على موعد مباراة منتخب المغرب القادمة بالمرحلة الثانية (المجموعات) في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد مباراة السودان وتأجيل لقاء غينيا.

يتنافس منتخب المغرب مع السودان، غينيا، بالإضافة إلى غينيا بيساو ضمن المجموعة التاسعة، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

واستهل المنتخب المغربي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بتحقيق الفوز على شقيقه منتخب السودان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم 2 سبتمبر 2021.

أما مباراة المغرب في الجولة الثانية أمام منتخب غينيا التي كانت من المفترض أن تقام على ملعب لانسانا كونتي يوم 6 سبتمبر 2021، تم تأجيلها لوقت لاحق، بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها العاصمة الغينية كوناكري.

وعاشت بعثة أسود الأطلس ساعات من الرعب الشديد في غينيا، والتي بدأت بسماع ذوي إطلاق الرصاص لوقت طويل في ميحط فندق الإقامة، قبل أن يتم الإعلان عن انقلاب عسكري.

وتدخلت السلطات المغربية على الفور من أجل تأمين طائرة خاصة، لنقل منتخب المغرب من كوناكري إلى الرباط، وهو ما حدث بالفعل في يوم 6 سبتمبر، ليضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تأجيل المباراة.

ويتواجد منتخب المغرب في المركز الثاني بترتيب المجموعة وفي رصيده 3 نقاط من مباراة واحدة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر منتخب غينيا بيساو الذي تعادل في الجولة الأولى مع غينيا وفاز في الثانية أمام السودان، في حين يتذيل منتخب السودان الترتيب دون نقاط.

ما هو موعد مباراة المغرب القادمة في تصفيات كأس العالم 2022.. الجولة 3 و4؟

يحين موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على ملعبه بالجولة الثالثة أمام غينيا بيساو يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الجولة الرابعة خارج الديار أمام نفس المنتخب يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وسيتم تحديد توقيت بداية المباراتين، بالإضافة إلى الحكم من جانب الاتحاد الأفريقي كرة القدم “كاف” في وقت لاحق، كما سيرسل كل منتخب الملعب الذي سيستضيف المباراة.