تعرف على موعد مباراة منتخب عمان القادمة بالمرحلة الثالثة والأخيرة، من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، بعد مباراتي اليابان والسعودية.

يلعب منتخب عمان مع السعودية، أستراليا، اليابان، الصين، وفيتنام، ضمن المجموعة الثانية، والتي سيتأهل منها المتصدر وصاحب المركز الثاني إلى مونديال قطر 2022 مباشرة، بينما سيلعب صاحب المركز الثالث مباراة الملحق.

وحقق منتخب عمان المفاجئة في الجولة الافتتاحية عندما فاز خارج ملعبه على اليابان، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس 2 سبتمبر على ستاد سويتا في أوساكا.

وظل التعادل السلبي قائمًا بين عمان واليابان حتى الدقيقة (89)، حين خطف عصام الصبحي هدف الفوز، ليحقق الخناجر 3 نقاط ثمينة في أول مباراة بالمرحلة النهائية.

وفي الجولة الثانية، استقبل منتخب عمان شقيقه منتخب السعودية على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، ولكنه خرج من المباراة خالي الوفاض بعد خسارته بهدفٍ دون رد.

ويقبع المنتخب العماني في المركز الثالث بترتيب المجموعة مناصفة مع اليابان برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يتقاسم منتخب أستراليا والسعودية الصدارة برصيد 6 نقاط، في حين تتذيل فيتنام والصين الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

ما هو موعد مباراة عمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022.. الجولة 3 و4؟

يحين موعد مباراة منتخب عمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 خارج ملعبه بالجولة الثالثة أمام أستراليا يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل، بينما سيستقبل منتخب فيتنام في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

وسيتم تحديد توقيت بداية المباراتين، بالإضافة إلى الحكم من جانب الاتحاد الآسيوي كرة القدم في وقت لاحق، كما سيرسل كل منتخب الملعب الذي سيستضيف المباراة.