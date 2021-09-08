الامارات | اليابان تصرف النظر عن استضافة مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تصرف النظر عن استضافة مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرف الاتحاد الياباني لكرة القدم النظر عن استضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد، وفق ما أفادت الصحافة اليابانية اليوم. وكتبت وكالة "كيودو" نقلاً عن مصادر لم تسمّها أن "خطر زيادة عدد الإصابات وصعوبة جني الأرباح بسبب محدودية محتملة في عدد المتفرجين، قد أثر على هذا القرار".

ووفقاً للوكالة نفسها، فإن الاتحاد الياباني يجري مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يمكن أن يؤجل إلى أوائل العام 2022، المسابقة التي تجمع سنوياً الأندية الفائزة في الدوريات القارية الكبرى وممثلي الدولة المضيفة. وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس إنه "سيتم تحديد تفاصيل النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية عندما يحين الوقت".

وسبق أن استضافت اليابان هذه المسابقة في العام 2016، وأراد الاتحاد الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، بحسب كيودو. وعادة ما تقام البطولة في ديسمبر، لكن تم تأجيل نسخة 2020، التي نُظمت في قطر وفاز بها بايرن ميونيخ الألماني، إلى فبراير 2021 بسبب جائحة كورونا.

وتعاني اليابان منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من كوفيد-19، وهي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفع بالحكومة إلى إعادة فرض الإجراءات والقيود الصحية في منتصف يوليو وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد. ومن المفترض أن تمدد فترة الإجراءات مرة جديدة حتى نهاية سبتمبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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