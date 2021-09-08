حاكم دبي يستقبل أبطال "البارالمبية" ويهنئهم على إنجازاتهم المشرفة في دورة طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمنتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم فوزها بثلاث ميداليات "ذهبية وفضية وبرونزية" في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية التي اختتمت منافساتها مؤخراً افي العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نحو 4400 رياضي من 163 دولة.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأفراد بعثة منتخباتنا الوطنية اليوم (الأربعاء) بمركز دبي التجاري العالمي.

وأكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن نجاحات أبطالنا فرسان الإرادة في المحافل الأولمبية والعالمية محل كل الفخر والاعتزاز بعد أن نجحوا في رفع علم الإمارات عالياً في هذا المحفل الأولمبي، واعتلوا منصات التتويج بكل جدارة، مشيداً بعزيمة أبطالنا وبطلاتنا وإصرارهم على النجاح وبلوغ منصات التتويج بما يتناسب مع المكانة المرموقة للدولة عالمياً.

وقال مخاطباً أعضاء بعثة الإمارات إلى بارالمبية طوكيو: "فخور بما حققتموه من إنجازات وما حصدتموه من ألقاب وميداليات.. رفعتم اسم الإمارات عالياً وقدمتم قصة نجاح عنوانها العزيمة ومدادها الإصرار على التميز... وثمرتها فرحة الوطن بأبنائه وبناته المخلصين... بتصميمكم على التميز قهرتم كل الصعاب ووصلتم إلى منصات التتويج... وستبقى انجازاتكم يستلهم منها طالبوا النجاح والتميز الدروس والعبر وقيمة الإصرار على بلوغ الهدف".

وتمنى لجميع أعضاء البعثة من رياضيين وفنيين ومدربين كل التوفيق والسداد، داعياً إياهم لمواصلة العمل على رفع الجاهزية لتحقيق المزيد من الألقاب ضمن مختلف البطولات العالمية الكبرى، تأكيداً لتفوقهم في مختلف المنافسات الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً.