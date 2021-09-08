رشحه فينجادا.. ومحمد صلاح كلمة السر.. كواليس تعاقد منتخب مصر مع «كارلوس كيروش»

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

بدوره، كشف مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم عن سر التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي مهمة تدريب منتخب مصر، خلفا لحسام البدري، الذي تمت إقالته بسبب سوء المستوى الفني للفراعنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع «للوطن سبورت» إن التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجددي لمنتخب مصر، جاء بناءً على ترشيح من مواطنه البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني الحالي لاتحاد الكرة، الذي عقد جلسة موسعة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات التي سبقت إعلان التعاقد مع كيروش، وتم الاتفاق على اختياره لتولي المهمة الفنية للفراعنة.

وأجرى فينجادا، محادثة مع كيروش وتواصل مع مواطنه الذي أبدى موافقة على تولي المهمة، مؤكداً على أن المنتخب المصري صاحب اسم كبير في القارة الأفريقية، كما أنه يضم مجموعة من اللاعبين المميزين أبرزهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

كيروش أبدى ترحيبا كبيرا بتولي القيادة الفنية للمنتخب المصري في ظل وجود لاعب بحجم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، قادر على صناعة الفارق للفراعنة في جميع المباريات -حسب رؤيته- ليكن أحد أهم الأسباب التي دفعت كروش، لتولي المهمة خلفا للبدري.

وسبق لكارلوس كيروش الصعود بمنتخبات البرتغال وجنوب أفريقيا وإيران إلى كأس العالم في وقت سابق، كما كان قد فاز مع نادي ريال مدريد بالسوبر الإسباني.

إقالة البدري بعد موجة الغضب الجماهيري بسبب سوء الأداء

وكان أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إقالة حسام البدري، وإعفاءه من القيادة الفنية للمنتخب المصري عقب موجة غضب كبيرة في الشارع الرياضي وحالة السخط التي انتابت الجماهير سوء المستوى وتراجع الأداء والتعادل مع الجابون، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم خوفا من تبخر حلم التأهل إلى المونديال.