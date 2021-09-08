عقب توليه مدربًا لحراس مرمى المنتخب الوطني.. «عصام الحضري» يتصدر «تويتر».. وأول تصريحات له

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

وبعد قرار الاتحاد تصدر الحضري موقع التواصل الاجتماعي وموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،

وفي أول تصريحالات له عقب تعينه مدربًا لحراس مرمى المنتخب الوطني، أبدى عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر سعادة كبيرة بتعيينه في الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مؤكدا انه سعيد بوجوده في تمثيل مصر مجددا بعدما مثلها لاعبا وجاء الوقت ليكون مدربا .

وقال الحضرى في تصريحات لموقع "اليوم السابع" أن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة نجحت في اختيار مدرب كبير لقيادة المنتخب وهو البرتغالى كيروش صاحب التاريخ الطويل والخبرات في قيادة البرتغالى ومانشستر وايران، مع جهاز معاون يضم نجوم مثلوا بلادهم على اعلى المستويات.

وأضاف السد العالى، أنه سيسعى مع زملائه على التكاتف لتحقيق آمال واحلام الجماهير المصرية، موضحا أن مشوار التصفيات لكاس العالم مازال طويلا ، وفرص مصر كبيرة في التاهل للمونديال.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:



البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا



محمد شوقي مدربا



عصام الحضري مدربا لحراس المرمى